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Мэр Харькова сообщил о возможном повреждении промышленного объекта после взрыва
Фото: depositphotos/gyn9037
Индустриальный район Харькова подвергся ракетному обстрелу, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов.
По предварительным данным, поврежден один из промышленных объектов, рассказл он. Информация о пострадавших уточняется.
"Ракетный обстрел Индустриального района <...>. Предварительно – промышленный объект", – написал он в своем телеграм-канале.
По данным местных СМИ, очевидцы слышали в Харькове не менее трех взрывов.
Ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате ракетного удара был поврежден объект критической инфраструктуры. Никто из людей не пострадал.
Накануне на Украине два раза объявляли всеобщую воздушную тревогу. Первая была объявлена в ночь на 13 ноября, вторая после полудня. Предупреждение длилось полтора часа.
С 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Как отмечал Владимир Путин, Киев своими действиями поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент подчеркивал, что оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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