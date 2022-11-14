Мэр Харькова сообщил о возможном повреждении промышленного объекта после взрыва

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Индустриальный район Харькова подвергся ракетному обстрелу, сообщил мэр украинского города Игорь Терехов.

По предварительным данным, поврежден один из промышленных объектов, рассказл он. Информация о пострадавших уточняется.

"Ракетный обстрел Индустриального района <...>. Предварительно – промышленный объект", – написал он в своем телеграм-канале.

По данным местных СМИ, очевидцы слышали в Харькове не менее трех взрывов.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в результате ракетного удара был поврежден объект критической инфраструктуры. Никто из людей не пострадал.

Накануне на Украине два раза объявляли всеобщую воздушную тревогу. Первая была объявлена в ночь на 13 ноября, вторая после полудня. Предупреждение длилось полтора часа.

С 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Как отмечал Владимир Путин, Киев своими действиями поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Президент подчеркивал, что оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

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