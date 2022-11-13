Воздушная тревога повторно объявлена по всей территории Украины

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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины. Такие данные приводит онлайн-карта Минцифры страны, передает РИА Новости.

Все регионы страны на ней окрасились в красный цвет после 13:00 по московскому времени.

Это второй случай за 13 ноября, когда в Украине объявлена всеобщая воздушная тревога. В предыдущий раз предупреждение длилось полтора часа.

В начале ноября на сайте президента Украины Владимира Зеленского сообщалось, что порядка 40% всей энергетической инфраструктуры страны получили повреждения. Речь идет о ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

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