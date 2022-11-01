Киев заявил о повреждении около 40% энергоинфраструктуры Украины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Серьезные повреждения получило около 40% энергетической инфраструктуры Украины в результате ударов Вооруженных сил России. Об этом свидетельствует информация на сайте Владимира Зеленского.



На встрече с еврокомиссаром Кадри Симсон президент Украины рассказал, что повреждения получили ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

Зеленский также рассказал, какие меры принимает Киев для стабилизации ситуации.

Накануне исполнительный директор украинского энергохолдинга "ДТЭК" Дмитрий Сухарук заявил, что большая часть оборудования для ремонта энергосистемы страны израсходована. При этом стоимость необходимых устройств оценивается в сотни миллионов долларов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украинцев призвали экономить электричество из-за ударов ВС РФ по стране

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