Силы ДНР захватили опорный пункт ВСУ в Невельском

Фото: ТАСС/Eduard Korniyenko

Силы ДНР штурмом взяли опорный пункт украинских военных в поселке Невельское. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Народной милиции республики.

"В ходе наступательных действий в районе населенного пункта Невельское военнослужащими 100-й гвардейской бригады НМ ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам операции союзные силы захватили значительное количество вооружений противника, также есть пленные из числа военнослужащих ВСУ.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска могут начать наступление на регион до прихода зимы. По его словам, сейчас на запорожском направлении ведется перегруппировка украинских формирований.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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