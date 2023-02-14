Мраморное море отступило на 15-20 метров от берега в Стамбуле из-за перепадов давления

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Мраморное море в районе Стамбула в Турции отступило на 15-20 метров. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснили ученые Обсерватории Кандилли, подобное метеорологическое явление связано с перепадами давления. Они также заверили, что случившееся не является последствием землетрясений.

Землетрясение произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Местные жители ощутили подземные толчки магнитудой 7,8 около 04:20 по московскому времени.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана это ЧП стало самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года. Также глава государства объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Ранее сообщалось о том, что число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 31 643.

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