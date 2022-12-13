Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 13 декабря, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные платформы по оповещению граждан.

Зона воздушной тревоги распространилась на всю территорию страны в 14:43 (15:43 по московскому времени).

Ранее Владимир Путин объяснил, что Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на действия ВСУ. Президент отметил, что украинская армия первая нанесла удары по объектам на территории РФ.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе спецоперации Россия атакует объекты украинской инфраструктуры, которая помогает убивать русских.

В ночь на 24 февраля российский лидер заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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