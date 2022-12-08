20:45Политика
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе
Фото: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Press Wire/Nina Liashonok
В Одессе слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"Сообщают о взрывах в Одессе", – говорится в сообщении одного из изданий.
По данным другого украинского СМИ, в городе раздаются звуки, похожие на те, которые издаются во время работы системы ПВО. Воздушная тревога в Одессе не объявлялась.
Также издания Украины информируют о взрывах в Херсоне.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе 5 декабря. Корреспонденты изданий тогда заявили о том, что слышали несколько взрывов.
Представители СМИ также рассказали, что в Одессе начался сильный пожар.
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