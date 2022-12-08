Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Фото: ТАСС/Ukrinform via ZUMA Press Wire/Nina Liashonok

В Одессе слышны взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Сообщают о взрывах в Одессе", – говорится в сообщении одного из изданий.

По данным другого украинского СМИ, в городе раздаются звуки, похожие на те, которые издаются во время работы системы ПВО. Воздушная тревога в Одессе не объявлялась.

Также издания Украины информируют о взрывах в Херсоне.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе 5 декабря. Корреспонденты изданий тогда заявили о том, что слышали несколько взрывов.

Представители СМИ также рассказали, что в Одессе начался сильный пожар.

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