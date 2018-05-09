Появилось видео последствий ракетного удара по Сирии

Фото: ТАСС/Zuma/Ammar Safarjalani

Видео, демонстрирующее последствия ракетного удара израильской армии в районе Кисва под Дамаском, появилось в Сети.

Ролик опубликовал пользователь YouTube Asem Saleh. На кадрах видно, как после ракетного обстрела вспыхнул пожар. На месте работают пожарные и сотрудники гражданской обороны.

Ранее сообщалось, что военные Израиля нанесли ракетный удар по территориям к югу от Дамаска. Сирийские ПВО сбили две запущенные с самолетов ракеты. Сами воздушные суда засекли в небе над Шуфом и Западным Бекаа.

Представители вооруженных сил Израиля отказались от официальных комментариев по инциденту.