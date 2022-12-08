Гендиректор "Дождя" отложила принятие решения о судьбе канала

Фото: ТАСС/Юрий Машков (Наталья Синдеева признана в России иноагентом)

Гендиректор "Дождя" (признан Минюстом России СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева (признана Минюстом России физлицом-иноагентом) обещала принять решение о судьбе телеканала позднее. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Синдеева написала, что ей нужно время, чтобы осмыслить произошедшее.

"Мы оказались в человеческом кризисе и серьезно разошлись в оценках важных вещей. Мне нужно время, чтобы подумать обо всем, что произошло. Решения обязательно будут. Немного позже", – поделилась гендиректор телеканала.

Накануне глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш сообщил об аннулировании лицензии "Дождя" на вещание в стране. Без данной лицензии телеканал не сможет вещать на территории Евросоюза. Ранее стало известно о прекращении трансляции телеканала в Литве.



Отзыв лицензии связан со скандальным эфиром, в котором уволенный с телеканала ведущий Алексей Коростелев продемонстрировал карту России с Крымом в составе. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко (признан Минюстом России физлицом-иноагентом) в эфире латвийского канала LTV заявил, что Коростелев не будет восстановлен на работе.

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