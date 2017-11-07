Уэльский министр покончил с собой после обвинений со стороны женщин

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Уэльского министра, члена партии лейбористов Карла Сарджента обнаружили мертвым в собственном доме.

По версии полиции, он совершил самоубийство. Днем ранее Сарджента уволили с поста. Причиной стали жалобы нескольких женщин. Они выступили против чиновника с обвинениями, сообщает "Газета.ру".

В чем именно оказался виноват министр, по словам женщин, не уточняется.

Ранее в отставку подал министр обороны Великобритании Майкл Фэллон. Уход связан с инцидентом, который произошел более десяти лет назад. По некоторым данным, политик, общаясь с журналисткой, положил ей руку на колена. Женщина расценила это как сексуальное домогательство.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уважительно относится к решению Фэллона покинуть свой пост. На его место назначен представитель консервативной партии Гэвин Уильямсон.