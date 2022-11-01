Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Фото: depositphotos/mariakarabella

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ранее воздушная тревога была объявлена только в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях, а также на подконтрольных ВСУ территориях ДНР и Запорожской области.

Россия начала наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины с 10 октября, после подрыва Крымского моста. С тех пор воздушная тревога в отдельных регионах и по всей стране объявляется регулярно.

Так, 31 октября Минобороны РФ сообщало об уничтожении высокоточным оружием всех назначенных объектов военного управления и энергетики Украины. Удары были нанесены по восьми пунктам управления ВСУ, расположенным в населенных пунктах Запорожской и Николаевской областей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ нанесли ракетные удары по критически важным объектам Украины с моря и воздуха

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!