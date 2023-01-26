Песков подтвердил, что Путин общался с директором Nord Stream 2 после начала СВО

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин общался с исполнительным директором Nord Stream 2 Маттиас Варнигом, передает "Газета.ру".

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, были ли у них контакты после начала спецоперации и планируется ли дальнейшее общение.

"Я только могу сказать, что действительно Путин и Варниг знакомы и они действительно общались", – заявил Песков.

Ранее Маттиас Варниг рассказал, что беседовал с Владимиром Путиным о происходящем на Украине после начала спецоперации. По его словам, он лично встречался с Путиным и задавал вопросы о целях России. Так, он поинтересовался, что российские танки делают у Киева. Российский лидер же в ответ заявил, что это является военной тайной.

Варниг также заявил, что в Германии его считают "токсичным". Он сообщил, что с ним мало кто хочет общаться, а его счета были заблокированы. Директор Nord Stream 2 также заявил, что Путин предлагал ему переехать с семьей в Москву.

В конце сентября прошлого года на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" произошли утечки газа. Были зафиксированы четыре повреждения трубопроводов. По факту произошедшего в Германии было организовано расследование.

Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" могли быть выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину. Президент сообщил, что полноценное расследование инцидента не ведется, а представители РФ имели возможность лишь один раз посмотреть на места взрывов.



Компания Nord Stream приступила к обследованию разрыва "Северных потоков"

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