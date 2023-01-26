03:53Политика
Глава Nord Stream 2 сообщил о разговоре с Путиным об Украине после начала спецоперации
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг беседовал с Владимиром Путиным о происходящем на Украине после начала спецоперации. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Zeit.
По его словам, он лично встречался с Путиным после начала специальной военной операции и задавал вопросы о целях России. Так, он поинтересовался, что российские танки делают у Киева. Российский лидер же в ответ заявил, что это является военной тайной.
Варниг также заявил, что в Германии его считают "токсичным". Он сообщил, что с ним мало кто хочет общаться, а его счета были заблокированы. Директор Nord Stream 2 также заявил, что Путин предлагал ему переехать с семьей в Москву.
В конце сентября прошлого года на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" произошли утечки газа. Были зафиксированы четыре повреждения трубопроводов. По факту произошедшего в Германии было организовано расследование.
Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" могли быть выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину. Президент сообщил, что полноценное расследование инцидента не ведется, а представители РФ имели возможность лишь один раз посмотреть на места взрывов.
Компания Nord Stream приступила к обследованию разрыва "Северных потоков"
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!