Глава Nord Stream 2 сообщил о разговоре с Путиным об Украине после начала спецоперации

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг беседовал с Владимиром Путиным о происходящем на Украине после начала спецоперации. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Zeit.

По его словам, он лично встречался с Путиным после начала специальной военной операции и задавал вопросы о целях России. Так, он поинтересовался, что российские танки делают у Киева. Российский лидер же в ответ заявил, что это является военной тайной.

Варниг также заявил, что в Германии его считают "токсичным". Он сообщил, что с ним мало кто хочет общаться, а его счета были заблокированы. Директор Nord Stream 2 также заявил, что Путин предлагал ему переехать с семьей в Москву.

В конце сентября прошлого года на "Северном потоке – 1" и "Северном потоке – 2" произошли утечки газа. Были зафиксированы четыре повреждения трубопроводов. По факту произошедшего в Германии было организовано расследование.

Путин заявил, что взрывы на "Северных потоках" могли быть выгодны тем, кто заинтересован в газовом транзите через Украину. Президент сообщил, что полноценное расследование инцидента не ведется, а представители РФ имели возможность лишь один раз посмотреть на места взрывов.



Компания Nord Stream приступила к обследованию разрыва "Северных потоков"

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