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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости добиваться международного расследования всех преступлений Украины начиная с 2014 года.

"Надо добиваться международного расследования над всеми преступлениями, которые с 2014 года совершает киевский режим, вот чего надо добиваться", – подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, киевский режим не первый раз убивает граждан собственной страны. Убийства начались на Украине в 2014 году, когда в людей стреляли из танков.

Накануне в Белгородской области потерпел крушение самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных а также три сопровождающих и российских военнослужащих. Их перевозили для последующего обмена. По информации Минобороны РФ, причиной катастрофы стал выстрел украинской стороны из ЗРК по воздушному судну.

Утром 25 января на месте крушения Ил-76 обнаружили черные ящики. Они были переданы следователям для изучения.

Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя ЧП, заявил, что Украина будет добиваться международного расследования. В ответ на это Песков заявил, что если тот имеет в виду изучение обстоятельств преступления киевского режима, то это однозначно нужно.



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