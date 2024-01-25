Следствие по Ил-76 должно завершиться, прежде чем представить экипаж к наградам – Песков

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Прежде чем экипаж российского самолета Ил-76 представят к госнаградам, должно завершиться расследование катастрофы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, сперва военные должны сказать, что произошло. Он подчеркнул, что это могут сделать только военнослужащие, поскольку это их прерогатива. Так Песков ответил на вопрос, есть ли понимание по госнаградам для экипажа.

"Нет, пока нет. Пока непонятно до конца, что произошло. Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?" – заключил Песков.

В Минобороны РФ сообщили, что самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород, был подбит 24 января в 11:15.

ВСУ поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области, использовав зенитный ракетный комплекс. В МО РФ сообщили, что на борту самолета были 6 членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также 3 сопровождавших их российских военнослужащих. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

В МИД РФ пообещали, что военнослужащие ВСУ, а также чиновники, причастные к теракту с Ил-76, будут выявлены и понесут заслуженное наказание по закону России.

Минобороны РФ назвало крушение Ил-76 терактом со стороны Киева