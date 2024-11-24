Песков назвал разработку новейших видов вооружения засекреченным процессом

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Разработка новых видов вооружения, таких как ракета "Орешник", относится к засекреченным процессам, о котором знает только узкий круг лиц. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого размещен в телеграм-канале журналиста.

Он также заявил, что не был в курсе разработки данного снаряда. Песков уточнил, что узнал об успешном испытании ракетной системы вместе с остальными россиянами, когда об этом публично сообщил Владимир Путин.

"Орешник" был применен на Украине 21 ноября для удара по заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.

В Пентагоне оказались обеспокоены после запуска "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".

Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие.

