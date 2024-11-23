Песков объяснил, почему об "Орешнике" не было широко известно ранее

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Разработки новейших российских вооружений ведутся без огласки. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему ранее не было известно о разработке ракеты "Орешник".

Он выразил уверенность, что и сейчас никто не знает о новых грядущих разработках.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Владимира Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.