Путин призвал главу Счетной палаты РФ звонить ему в наиболее острых случаях

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Владимир Путин попросил главу Счетной палаты России Бориса Ковальчука в наиболее острых ситуациях звонить ему напрямую. По словам президента, возможность решить вопросы по телефону всегда есть.

"Прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните", – призвал он.

Также в рамках общения с Ковальчуком Путин заявил о необходимости следить за финансовой дисциплиной, поскольку "лишних денег в стране нет".

Ранее глава государства подчеркнул, что в РФ должны более широко использовать цифровой рубль. По словам российского лидера, важно не упустить момент и своевременно настроить правовую базу для регулирования обращения цифровых финансовых активов.

