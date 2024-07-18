"Ведомости": Минэк оценил новый нацпроект по экономике в 1,9 трлн рублей

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На реализацию нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025–2030 годы хотят выделить почти два триллиона рублей, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные кабмина.

По ее информации, предложение обсуждалось на профильной стратегической сессии в правительстве. В максимальной версии проект оценивается в 1,9 триллиона рублей.

Основная доля финансирования в этом случае ляжет на федеральный бюджет, в котором на эти цели выделят 999,1 миллиарда рублей. Из региональных бюджетов выделят 536 миллиардов рублей, а еще 343 миллиарда рублей предполагается получить из внебюджетных источников.

Сейчас идет процесс приоритизации расходов, поэтому финальная сумма может быть меньше заявленной. При консервативном сценарии расходы на нацпроект будут значительно ниже. Они составят 1,4 триллиона рублей с соответствующим уменьшением долей источников финансирования.

В этом случае из федерального бюджета траты сократят до 517 миллиардов рублей. Расходы региональных бюджетов уменьшатся до 518 миллиардов рублей, а из внебюджетных источников привлекут 340 миллиардов рублей.

Вице-премьер Александр Новак во время заседания комитета Госдумы по энергетике в мае сообщил, что новый нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика" должен быть разработан в ближайшие пару месяцев.

Как он утверждает, задача, поставленная Владимиром Путиным по вхождению РФ к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира, должна реализовываться не только с помощью роста экономики, но и увеличения доходов граждан и компаний. Для этого, по его словам, необходимо сформировать новую модель экономического роста.

