Путин призвал следить за финансовой дисциплиной, поскольку "лишних денег нет"

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У России нет лишних денег, поэтому необходимо внимательно следить за финансовой дисциплиной, сказал Владимир Путин в рамках встречи с главой Счетной палаты РФ Борисом Ковальчуком.

"Да, у нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет", – подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно, что на реализацию нового национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" в 2025–2030 годы хотят выделить почти два триллиона рублей.

Задача, поставленная главой государства по вхождению РФ к 2030 году в четверку крупнейших экономик мира, должна реализовываться не только с помощью роста экономики, но и увеличения доходов граждан и компаний, отметил вице-премьер Александр Новак.

