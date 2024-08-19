Мишустин поручил предоставить отсрочку по налогам бизнесу в Курской области

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал от министерства финансов предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов бизнесменам, которые осуществляют свою предпринимательскую деятельность в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты. Минфин РФ должен подготовить соответствующий проект в течение 10 дней.

С недавних пор эвакуированные из зоны ЧС или потерявшие имущество граждане могут обратиться к кредитору за получением отсрочки на срок до 6 месяцев. Соответствующие обращения банки и некредитные организации должны рассматривать в упрощенном порядке, а в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации организации должны принимать любые документы от заемщика.

Возможность отсрочить платеж по кредиту предоставляется тем, чья сумма займа составляет не более 15 миллионов рублей по ипотеке или не более 1,6 миллиона рублей по автокредитам, а также не более 150 тысяч рублей по кредитным картам или не более 450 тысяч рублей по остальным кредитам.

В Курской области с 6 августа не прекращаются боестолкновения между ВС РФ и ВСУ. В связи с этим в регионе ввели режим ЧС федерального характера, с 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

ВС РФ контролируют ситуацию на данном направлении, несмотря на попытку ВСУ передислоцироваться. Общие потери украинских формирований с 6 августа на курском направлении составили до 3 800 военнослужащих и 54 танка.

