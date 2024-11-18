Песков заявил, что Франция не проявляла инициативы по разговору Путина и Макрона

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Франция не проявляла инициативы относительно организации разговора Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, никаких инициатив пока на этот счет не было. Как-то должны сложиться обстоятельства, когда возникнет необходимость поговорить и желание", – отметил пресс-секретарь президента РФ.

До этого Песков также отмечал, что Макрон не запрашивал разговор по телефону с российским президентом.

Между тем стало известно о телефонном разговоре Путина и немецким канцлером Олафом Шольца впервые за долгое время. Во время беседы российский президент указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

По данным СМИ, Шольц обсуждал планы созвониться с Путиным в четырехстороннем формате с Макроном, а также с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

При этом итальянская газета Corriere della Sera утвержала, что после разговора Путина с Шольцем российскому президенту начнут звонить другие главы европейских государств.