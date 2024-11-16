Песков заявил, что Макрон не запрашивал телефонный разговор с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон не запрашивал разговор по телефону с Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Макрон – нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, что Кремль весьма оперативно отреагировал на запрос немецкой стороны на телефонный разговор с Путиным.

Российский лидер во время первого с декабря 2022 года телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцом указал на деградацию отношений РФ и Германии по всем направлениям. Путин сделал акцент на том, что Москва всегда выполняла свои обязательства, в том числе в сфере энергетики, и готова взаимовыгодно сотрудничать.

Телефонный разговор президента Путина и Шольца стал для Киева недвусмысленным намеком на будущие переговоры, уверены западные СМИ. Кроме того, это оказывает определенное давление для подготовки к переговорам.

