Tagesspiegel: разговор Путина и Шольца послужил сигналом о переговорах для Киева

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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца стал для Киева недвусмысленным намеком на будущие переговоры. Об этом пишет немецкая газета Tagesspiegel.

"Это оказывает определенное давление для подготовки к переговорам <...> Совершенно очевидно, что все больше и больше европейских лидеров должны демонстрировать попытки вести диалог с Путиным", – приводит газета слова эксперта по России Штефана Майстера.

Аналитик также связал разговор Шольца с Путиным с внутриполитическим кризисом из-за распада правительственной коалиции в Германии. По его мнению, маловероятно, что Шольц останется канцлером Германии и переговоры с Путиным могут иметь внутриполитические причины в связи с предстоящей избирательной кампанией.

Путин в первом с декабря 2022 года телефонном разговоре с Шольцем указал на деградацию российско-германских отношений по всем направлениям из-за недружественного курса немецких властей.

Также российский президент напомнил, что украинский конфликт разгорелся в результате постоянной агрессивной политики НАТО, нацеленной на создание на территории Украины "антироссийского плацдарма", который не учитывал интересы России в сфере безопасности и выражал полное пренебрежение правам русскоязычных жителей.

Кроме того, Путин сделал акцент на том, что Москва всегда выполняла свои обязательства, в том числе в сфере энергетики, и по-прежнему готова взаимовыгодно сотрудничать.

