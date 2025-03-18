Песков заявил, что дата послания Путина Федеральному собранию пока не определена

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Дата послания Владимира Путина Федеральному собранию пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Кроме того, отметил представитель Кремля, дата не зависит от внешней конъюнктуры, включая отношения с США.

"Послание Федеральному собранию – это совсем другая тема, которая никоим образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами", – сказал Песков, добавив, что журналистов проинформируют, когда будет выбрана дата проведения мероприятия.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял, что подготовка послания занимает много времени, однако она проходит своим ходом.

Предыдущее послание было оглашено в Гостином Дворе в Москве 29 февраля 2024 года. Мероприятие продлилось 2 часа и 6 минут и стало рекордным по продолжительности.

Послание удалось реализовать на 84,3% – 75 из 89 пунктов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом, которая прошла в середине декабря 2024 года. Больше всего законов было принято в сфере государственного строительства – 66.