Песков заявил, что Путин и Шольц не обсуждали инцидент в Польше

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не общался с канцлером Германии Олафом Шольцем после инцидента с ракетой в Польше, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля отреагировал на заявление Минобороны ФРГ о том, что Шольц находится в контакте с российским лидером по ЧП в Польше.

Накануне ракета упала в районе польского села Пшеводув в Люблинском воеводстве, расположенном недалеко от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Изначально польские власти обвинили в случившемся Россию. Позже президент США Джо Байден заявил об отсутствии доказательств того, что ракета была выпущена российской стороной.

В Минобороны РФ случившееся назвали преднамеренной провокацией, направленной на усиление эскалации. В ведомстве утверждают, что ВС РФ никаких ударов вблизи украинско-польской границы не наносили.



Польские снимки обломков ракеты в Пшеводуве свидетельствуют, что это С-300 Украины – МО РФ

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