Цели проводимой Россией специальной военной операции не менялись – Песков

Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает наносить удары по тем объектам на Украине, которые имеют прямое или косвенное отношение к военной инфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. По его словам, цели СВО не менялись.

Так представитель Кремля прокомментировал проведенный Россией накануне массированный удар по объектам на территории Украины.

Он также подчеркнул, что если ВС России наносят удары, то только по стратегически важным объектам, но никогда – по жилой инфраструктуре.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Накануне ВС РФ атаковали высокоточным оружием систему военного управления Украины, а также связанные с ней объекты энергетики. В результате все цели были достигнуты, а объекты поражены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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