В Минобороны заявили, что ВС РФ не наносили удар по Киеву 15 ноября

Фото: AP Photo/Andrew Kravchenko

Ни одного удара по Киеву в ходе массированной атаки Вооруженных сил России по объектам Украины 15 ноября нанесено не было. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В министерстве добавили, что все разрушения в Киеве были получены из-за падения и самоликвидации ракет, которые выпустила Украина из собственных и зарубежных комплексов ПВО, размещенных в черте города.

При этом в Минобороны подчеркнули, что ВС РФ атаковали высокоточным оружием систему военного управления страны, а также связанные с ней объекты энергетики. В результате все цели были достигнуты, а объекты поражены.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах, которые были слышны в Киеве. Из-за этого в городе и области была объявлена тревога.

Позже руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак предположил, что атака по объектам инфраструктуры Украины является ответом на речь Владимира Зеленского на саммите G20. Он выразил сомнение, что Москва хочет прийти к миру в этом конфликте.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!