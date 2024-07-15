Песков сообщил об усиленной безопасности Путина

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Безопасность Владимира Путина была и так усилена, вне зависимости от покушений на западных политиков. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает RT.

Так он ответил на вопрос по поводу охраны лидера России и его рабочих поездок на фоне покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления в городе Батлер в Пенсильвании. После раздавшихся выстрелов охрана политика окружила его и увела со сцены. У Трампа было ранено ухо. Секретная служба США ликвидировала подозреваемого, а ФБР установило личность преступника. В результате инцидента также погиб один из присутствовавших на митинге, еще двое получили ранения.

Действующий президент Штатов Джо Байден заявил, что перед президентскими выборами политическая обстановка серьезно накалилась, и призвал к единению нации. С его слов, партии могут не разделять позиции друг друга, однако "в Америке разногласия решаются на избирательных участках, а не с помощью пуль".