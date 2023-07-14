РФ проработает свои дальнейшие действия до истечения зерновой сделки – Песков

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До истечения зерновой сделки Россия дополнительно проработает свои дальнейшие действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что до приостановки участия Москвы в сделке осталось несколько дней. Говоря о том, в чем будет заключаться приостановка и будет ли она препятствовать выходу судов с зерном из украинских портов, Песков отметил, что в оставшиеся несколько дней будут прорабатываться в том числе и эти вопросы.

По его словам, новых элементов, касающихся продления участия Москвы в сделке, нет.

"Вчера президент, собственно, изложил свою позицию по этой сделке. По-прежнему никаких новых элементов пока нет, – сказал представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия согласится на продление зерновой сделки тогда, когда будут выполнены условия Москвы. Он не исключил, что Москва выйдет из сделки и не вернется в нее до тех пор, пока другие участники не выполнят обязательства по российской части договоренностей. До сих пор ничего подобного сделано не было.

Документ о продлении черноморской инициативы был подписан в мае. Действие соглашений истекает 17 июля. В МИД РФ не исключили, что зерновая сделка будет прекращена, если не получится решить все спорные вопросы, в том числе касающиеся российского продовольствия.

В офисе генсека ООН Антониу Гутерриша сообщили, что направили Владимиру Путину обращение с предложениями по зерновой сделке. Среди инициатив, в частности, есть пункт по расчету через Россельхозбанк.

Эксперты заявили, что не видят предпосылок для продления зерновой сделки