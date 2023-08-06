РФ хочет контролировать территории, зафиксированные в Конституции – Песков

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России хочет контролировать только те территории, принадлежность которых ей установлена в Конституции РФ. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, страна не собирается присоединять к себе дополнительные украинские территории.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что сейчас нет никаких оснований для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что переговоры по Украине не нужны, пока Киев не начнет молить о пощаде. По его словам, сейчас Украина находится в стадии полураспада, а часть ее территорий вернулась в состав России.

До этого Владимир Путин сообщил, что западные страны и Украина отказываются идти на мирные переговоры, несмотря на готовность Москвы.

О готовности РФ к переговорам говорил и глава МИД России Сергей Лавров. По словам министра, для российской стороны мир всегда находился в приоритете по сравнению с боевыми действиями.

Захарова сообщила, что РФ получила порядка 30 мирных инициатив по Украине