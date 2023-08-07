Прощание с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко началось в МХТ имени Чехова

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Церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко началась в Московском художественном театре имени Чехова в Москве.

О смерти актрисы стало известно 3 августа. Ее госпитализировали 31 июля после остановки сердца. На следующий день сообщалось, что актриса находится в реанимации, медики оценили ее состояние как тяжелое.

Соболезнование в связи с кончиной народной артистки выразил президент России Владимир Путин. Он отметил талант и внутреннюю культуру актрисы, а также достоинство и ее уважение к коллегам и зрителям. Российский лидер подчеркнул, что эти качества принесли Мирошниченко "высочайшее профессиональное признание".

Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище.

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко