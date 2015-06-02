Открытый детский турнир по грепплингу прошел на севере Москвы

В Северном административном округе состоялся открытый детский турнир по грепплингу. Этот вид спортивного единоборства совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

Как сообщает пресс-служба префектуры округа, соревнования по борьбе между девушками прошли в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Без сомнения, мы видим перед собой будущее России, ее силу и характер. Глядя на юных спортсменов, можно быть уверенным в завтрашнем дне. У нас еще много сил и желания побеждать", – отметил в своем выступлении на турнире спикер Московской городской думы Алексей Шапошников.

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