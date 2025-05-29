Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 мая, 23:23

Транспорт

Московское метро сообщило о штатном движении на Таганско-Краснопресненской линии

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро находится в графике на фоне сообщений о задымлении. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

"Вентиляционные шахты переключены в режим дымоудаления. Специалисты устанавливают причины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуации пассажиров со станции "Таганская" не требуется. Новости о задымлении состава не соответствуют действительности.

Такая информация сначала появилась в СМИ. Изначально сообщалось, что инцидент произошел с поездом, однако позже журналисты заявили о происшествии с кабелем на путях.

Ранее движение поездов было остановлено на части Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Причиной стало нахождение человека на путях. Позже движение поездов на линии было введено в график.

До этого поезда не курсировали от станции "Спартак" до "Баррикадной" на Таганско-Краснопресненской линии. Там человек по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции "Полежаевская". Пассажир погиб.

Читайте также


транспортпроисшествияметрогород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика