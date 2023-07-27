Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили в сторону Кубани

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Кубани было возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

"07:00. Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме в обе стороны", – говорится в уведомлении.

Также отмечается, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет с обеих сторон.

Ранее сообщалось о приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту со стороны Керчи в направлении Кубани. Причины остановки проезда не раскрывались.

В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост с помощью двух надводных аппаратов. В результате удара были нанесены повреждения в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края.

В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

26 июля глава СБУ признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершила Украина. Тогда на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

Движение машин по трассе Джанкой – Симферополь восстановлено