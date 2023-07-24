16:23Транспорт
Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановили
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Движение автомобилей на проспекте Лихачева в Москве полностью восстановили. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.
Ранее движение по проспекту пришлось временно ограничить.
Утром 24 июля на Комсомольском проспекте в Москве были найдены обломки БПЛА. До этого в Сети сообщалось о звуках взрыва в районе проспекта Лихачева.
Сергей Собянин рассказал, что около 04:00 в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Специалисты начали устранять последствия атаки.
Движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области перекрыли. Днем его полностью восстановили.
В министерстве обороны России заявили, что террористическую атаку осуществили украинские силы. Там сообщили, что два беспилотника были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Движение по Комсомольскому проспекту восстановили в Москве
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