Движение по проспекту Лихачева в Москве восстановили

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Движение автомобилей на проспекте Лихачева в Москве полностью восстановили. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее движение по проспекту пришлось временно ограничить.

Утром 24 июля на Комсомольском проспекте в Москве были найдены обломки БПЛА. До этого в Сети сообщалось о звуках взрыва в районе проспекта Лихачева.

Сергей Собянин рассказал, что около 04:00 в Москве зафиксировали удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Он уточнил, что обошлось без пострадавших и серьезных повреждений. Специалисты начали устранять последствия атаки.

Движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области перекрыли. Днем его полностью восстановили.

В министерстве обороны России заявили, что террористическую атаку осуществили украинские силы. Там сообщили, что два беспилотника были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



Движение по Комсомольскому проспекту восстановили в Москве