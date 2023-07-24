Движение на Комсомольском проспекте в Москве полностью восстановили

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью восстановили после утренней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нежилые городские объекты. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение полностью восстановлено", – говорится в сообщении ведомства.

Между тем живущая на Комсомольском проспекте Елена рассказала, что в ночь на 24 июля проснулась от сильного грохота, сообщает "Газета.ру". Очевидица сравнила звуки падения БПЛА с сильными раскатами грома и отметила, что они сопровождались дрожанием стекол.

"Мы испугались. После этого я полезла в районные группы в Telegram смотреть комментарии, что где случилось. Увидела, что вроде как по всей Москве люди проснулись", – поделилась женщина.

После громкого звука, по словам Елены, с улицы стали раздаваться звуки сирен скорой помощи и пожарных машин. Дом очевидицы в результате атаки повреждений не получил.

Налет беспилотников на столичные объекты был зафиксирован около 04:00. Как сообщил Сергей Собянин, удары пришлись на нежилые здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Ответственность за произошедшее в Минобороны РФ возложили на власти Украины. Там сообщили, что два беспилотника были поражены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, отметил, что обеспечивающие безопасность населения службы постоянно находятся начеку. Спецоперация РФ, по его словам, продолжится, пока ее цели не будут достигнуты.



Движение по Комсомольскому проспекту восстановили в Москве