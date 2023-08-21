Почти 50 рейсов перенаправили из аэропортов Москвы из-за временных ограничений

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Утром 21 августа 45 пассажирских и два грузовых рейса из столичных аэропортов перенаправили в аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.

Отмечается, что полеты в целях обеспечения безопасности были ограничены в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и подмосковном Жуковском. Ограничения на использование воздушного пространства сняли в 08:30 по московскому времени, пассажиров доставили в аэропорты назначения.

"В период временного ограничения на прием и отправку рейсов экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – уточнили в сообщении.

По состоянию на 09:00 аэропорты работают в штатном режиме, заключили в ведомстве.

Утром 21 августа Минобороны РФ сообщало, что около 06:50 средства радиоэлектронной борьбы предотвратили попытку ВСУ атаковать Рузский район БПЛА самолетного типа. В результате инцидента никто не пострадал.

Позднее ведомство заявило о сбитом украинском беспилотнике над территорией Истринского района Московской области. Сергей Собянин также проинформировал, что российские средства ПВО сбили дрон на подлете к столице.

Собянин: силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве