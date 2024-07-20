Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса прибыли в США на борту Air India

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Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса прибыли в США на резервном борту авиакомпании Air India. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что самолет приземлился в американском городе Сан-Франциско.

Boeing запросил незапланированную посадку в Красноярске вечером 18 июля. Причиной для этого послужила сработавшая в багажном отсеке сигнализация. Экипаж самолета доложил об инциденте около 18:30. В этот момент лайнер находился на высоте около 11 километров.

Спустя некоторое время сотрудники МЧС по Красноярскому краю заявили, что специалисты не выявили внешних повреждений самолета Air India. Возгораний на борту также не было обнаружено. При этом в самолете находились 252 человека, которых впустили в здание аэропорта. Медицинская помощь не потребовалась никому из них.

Утром 19 июля авиакомпания Air India направила из Мумбаи резервный борт, чтобы забрать пассажиров экстренно севшего самолета.