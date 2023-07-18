Затруднений в проезде к Крымскому мосту не зафиксировали утром 18 июля

Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"

Автомобили двигаются к досмотровым пунктам Крымского моста без затруднений. Утром во вторник, 18 июля, заторов нет. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале, где представлены оперативные данные о ситуации на автоподходах.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", – сообщается в публикации.

В ночь на 18 июля время ожидания в очереди у Крымского моста составляло около двух часов со стороны Краснодарского края с момента подъезда к мосту до завершения досмотра.

До этого в ночь на 17 июля в районе 145-й опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошел теракт.

По данным Национального антитеррористического комитета, диверсию осуществила украинская сторона с помощью двух беспилотных надводных аппаратов. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь.



Движение автомобилей по Крымскому мосту частично восстановлено