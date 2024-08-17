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17 августа, 12:56

Транспорт

Измененную схему движения поездов через Курскую область продлили до 31 августа

Фото: 123RF/marushy

Измененную схему движения поездов через Курскую область продлили, сообщается в телеграм-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя структура РЖД).

Она будет действовать до 31 августа. Такое решение принято для обеспечения безопасности.

Ранее ФПК назначила дополнительные поезда в сообщении между Курском и Москвой.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера.

С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). По словам командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова, российские войска контролируют обстановку на курском направлении.

Тысячи москвичей помогают жителям Курской области

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