Казахстанская компания Qazaq Air восстановит авиарейсы в РФ с 13 марта

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Казахстанская авиакомпания Qazaq Air возобновит полеты в РФ с 13 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта 2022 года и доступны для бронирования билетов через веб-сайт www.flyqazaq.com. Приносим извинения за временные неудобства, связанные с отменой рейса в Новосибирск 12 марта 2022 года", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что авиакомпания соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам.

О том, что казахстанская авиакомпания Qazaq Air приостанавливает полеты в Россию, стало известно ранее. Компания отмечала, что ограничения вводятся по причине отсутствия страхового покрытия на территории страны.

До этого казахстанская авиакомпания Air Astana сообщила, что приостанавливает полеты над территорией России. Ограничения связаны с прекращением страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.