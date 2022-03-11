Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия продлила закрытие воздушного пространства над югом страны до 20 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

"До 20 марта 2022 года 03:45 по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России", – говорится в сообщении ведомства.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

"Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме", – подчеркнули в Росавиации.

Там добавили, что все изменения в работе воздушных гаваней будут размещаться на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Ранее Россия сняла ограничения на полеты в 8 стран. С 9 марта летать стало возможно в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран.

До этого турецкая авиакомпания Pegasus Airlines сообщила о приостановке полетов в Россию и из нее с 13 по 27 марта 2022 года. Пассажиры рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Грозный, Махачкалу и Краснодар в период между этими датами могут бесплатно заменить билеты или осуществить полный возврат средств.

Также сообщалось, что авиакомпания Turkish Airlines с 10 марта изменила условия продажи билетов для граждан России. Теперь россияне смогут приобрести билеты по маршрутам, которые начинаются или заканчиваются в России. Кроме того, компания будет выписывать единый билет на все сегменты маршрута, например Москва – Стамбул – Мале. Летать на Turkish Airlines вне контура Россия – Турция более не получится.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ограничения связаны с тем, что в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.