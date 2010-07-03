Запуск грузовых поездов по мосту в Крым перенесли

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Начало движения грузовых поездов по мосту в Крым перенесли из-за обнаруженного археологического памятника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

"Решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить уникальный памятник археологии – античную усадьбу. Она была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству", – пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что "подходы с керченской стороны" будут введены в эксплуатацию в два этапа. Уточняется, что уже в июне 2020 года на мосту и подходах откроется грузовое движение.

Ранее сообщалось, что по железнодорожной части Крымского моста со станции Тамань Пассажирская до станции Керчь Южная в тестовом режиме проехал тепловоз.

Мост в Крым из Краснодарского края самый длинный в России. Его протяженность составляет 19 километров. 15 мая 2018 года Владимир Путин открыл автомобильное движение, проехав по мосту за рулем КамАЗа. В июле стало известно о завершении процесса укладки рельсов.

12 августа на автомобильной части Крымского моста был установлен очередной рекорд трафика: за сутки по нему проехали 35989 машин.

Прежний рекорд продержался всего один день – 11 августа на Крымском мосту зафиксировали трафик в 35307 автомобилей. Вместе с тем в 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны также была отмечена 12 августа, тогда речь шла о 33359 транспортных средствах за сутки.

