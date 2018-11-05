Северный вестибюль метро "Черкизовская" закрывается до 16 ноября

Северный вестибюль станции "Черкизовская" Сокольнической линии метро временно закрывается из-за ремонта. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Вестибюль будет закрыт с 5:30 понедельника, 5 ноября, до открытия метро 16 ноября. Для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции (первый вагон из центра, выход к автостанции "Черкизовская").

За это время обновят конструкции лестничных маршей, заменят облицовку стен и пол в подуличном переходе, обновят инженерные коммуникации. Для входа в метро и выхода в город будет работать южный вестибюль "Черкизовской".

Ранее сообщалось, что северный вестибюль метро "Люблино" с 5 по 9 ноября будут закрывать в 10 часов вечера.