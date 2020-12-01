"Аэрофлот" рассчитывает на восстановление авиасообщения с апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" ожидает восстановление авиасообщения с апреля следующего года, рассказал генеральный директор авиакомпании Михаил Полубояринов.
По его словам, если рейсы к этому времени не получится возобновить, надо будет пересмотреть планы по развитию компании. "Надеемся на то, что, может быть, с апреля, есть такое у нас ощущение, может начать восстанавливаться авиационное сообщение", – считает Полубояринов.
Он добавил, что поставленные цели и задачи получится выполнить, если будут сняты ограничения на полеты с апреля. Михаил Полубояринов сказал, что международное авиасообщение сможет восстановиться за два-три года.
"Прогнозы разнятся, но в целом предполагают, что международное авиасообщение наберет свой объем или восстановится за два-три года", – отметил гендиректор "Аэрофлота" во время заседания комитета СФ по экономической политике, передает РИА Новости.
Полубояринов добавил, что сейчас у "Аэрофлота" нет оснований для пересмотра стратегии до 2028 года. Согласно данной стратегии, планируется, что лоукостер "Победа" войдет в топ-10 лоукостеров мира.
Совет директоров "Аэрофлота" утвердил Полубояринова на пост гендиректора в ноябре этого года. На должность его порекомендовали в кабмине.
Россия в марте закрыла границы из-за пандемии коронавируса, а с 1 августа было частично возобновлено международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания.
Кроме того, "Аэрофлот" с 18 ноября возобновил полеты в Иран, а с 19 ноября начал выполнять рейсы в Гонконг.
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