Специалисты устранили повреждения российского кабеля связи в Балтийском море

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Компания "Ростелеком" досрочно закончила работы по восстановлению подводного оптоволоконного кабеля связи "Балтика", сообщила пресс-служба компании.

"Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме", – рассказали в пресс-службе.

Ремонт на линии от Кингисеппа до Калининграда в Балтийском море был выполнен с опережением графика за 7 рабочих дней. Всего специалисты с использованием отечественных материалов и оборудования заменили 6 километров кабеля в исключительной экономической зоне Финляндии.

В "Ростелекоме" также уточнили, что авария никак не повлияла на работу инфраструктуры связи в Калининградской области. Данные передавали по наземным маршрутам, а также по спутниковым каналам.

Обрыв кабеля был выявлен 7 октября в 23:30 по московскому времени. Уточняется, что инцидент произошел в 28 километрах от газопровода Balticconnector.

Финские власти просили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом. Поэтому работы начались только 5-го числа.

Подводный газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки 8 октября. Трубопровод сможет возобновить работу не ранее апреля 2024 года.

Между тем в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте не исключили, что газопровод мог получить повреждения в результате диверсии. По словам министра охраны окружающей среды и климата Кайя Мюккянена, поломка вызвана внешними силами.

Экспертиза полиции Финляндии усилила подозрения в том, что найденный на месте повреждения газопровода Balticconnector якорь может принадлежать китайскому судну.