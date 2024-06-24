Суд оставил в СИЗО одного из исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Мухаммадсобир Файзов внесен в реестр террористов и экстремистов)

Одного из фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Мухаммадсобира Файзова (внесен в реестр террористов и экстремистов) оставили в СИЗО. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Московский городской суд оставил без изменения постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей", – говорится в публикации.

Вооруженное нападение на "Крокус" произошло 22 марта. В результате теракта погибли 145 человек.

Всего по делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Известно, что из отправленных под стражу четверо – непосредственно нападавшие, трое – продавшие им автомобиль, а также сдавший террористам квартиру, подозреваемый в финансировании преступников, перечисливший им деньги и еще двое мужчин.

Расследование теракта должно завершиться до августа 2024 года. Директор ФСБ и председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил о выявленной причастности военной разведки Украины к нападению на "Крокус".

