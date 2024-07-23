Еще одну жительницу Кабардино-Балкарии оштрафовали на 3 тыс руб за неуважение к гимну РФ

Фото: depositphotos/labrador

Еще одну жительницу Кабардино-Балкарии оштрафовали за нарушение порядка официального использования государственного гимна России. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судебной системы КБР Мадина Тхагужокова.

"Мировой судья судебного участка № 2 Чегемского судебного района привлек к административной ответственности местную жительницу, назначив ей административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей", – цитирует Тхагужокову РИА Новости.

По ее словам, женщина признала свою вину.

Об инциденте в местной школе стало известно в начале июля. Во время гимна России некоторые родители не встали, а остались на своих местах в актовом зале. Несколько человек смотрело в телефоны.

Позже мировой суд в Нальчике обязал родителей, не вставших во время исполнения гимна, выплатить штраф. Всего инстанция рассмотрела девять материалов.