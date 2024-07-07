В КБР нашли родителей, проявивших неуважение к гимну в школе

Фото: телеграм-канал "Андрей КартаполоV"

Личности родителей, проявивших неуважение к российскому гимну в школе в Кабардино-Балкарии, установлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения региона.

По ее данным, ситуацию контролируют правоохранительные органы, к родителям применят меры в рамках действующего законодательства. В министерстве уточнили, что никто из школьников не проявлял неуважение во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в ряде публикаций, оказался дошкольником.

Ранее в СМИ появились записи из школы № 33 в Нальчике. На кадрах видно, что некоторые граждане не встали для торжественного исполнения гимна. Они остались на своих местах в актовом зале, несколько человек смотрело в телефоны.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что обратился "в соответствующие органы" для рассмотрения этого инцидента с целью оценки и принятия процессуального решения.

До этого депутат Госдумы Яна Лантратова предложила дополнить КоАП статьей "Оскорбление педагогического работника" и увеличить размер штрафов за подобный поступок. Она считает, что умаления чести и достоинства учителей требует принятия законодательных мер для защиты педагогических работников.